Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen London: Wellenartige Angriffe Russlands auf ukrainische Infrastruktur – Ukrainische Soldaten rücken bei Cherson vor

Litauen rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter auf: Das baltische EU- und Nato-Land will aus den USA Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars beziehen. Wie das Verteidigungsministerium in Vilnius am Donnerstag mitteilte, stimmte das US-Außenministerium dem geplanten Kauf zu. Demnach will Litauen für etwa 495 Millionen US-Dollar (rund 493 Millionen Euro) insgesamt acht Raketensysteme mit Munition und Ausrüstung erwerben. Der Kaufvertrag soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden, wie es in der Mitteilung hieß.



Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas bezeichnete die Himars-Systeme als „eine völlig neue und mächtige Fähigkeit, die Litauen noch nie hatte“. Das Land grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen.

Bild: Reuters