Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Macron stellt im Gespräch mit Putin klar: Keine Gas-Zahlungen in Rubel – Biden zur Kreml-Ankündigung: „Werden genau beobachten, was passiert“

Das tschechische Parlament hat der Verlängerung des wegen des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine verhängten Notstands bis Ende Mai zugestimmt. Dafür votierten am Dienstagabend 82 Abgeordnete; 62 waren dagegen. Das liberalkonservative Kabinett unter Ministerpräsident Petr Fiala hatte den Notstand Anfang März ausgerufen. Er gibt der Regierung mehr Entscheidungsbefugnisse und soll eine bessere Koordinierung der Hilfe ermöglichen.



Tschechien gehöre zu den am stärksten betroffenen Aufnahmeländern, sagte Innenminister Vit Rakusan: „Wir wissen alle, dass wir bald an die Grenzen unserer Kapazitäten kommen – und ich sage offen, dass wir dann Hilfe von anderen Staaten brauchen werden.“ Seit dem Beginn der russischen Invasion vor einem Monat sind rund 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Tschechien angekommen. Etwa die Hälfte davon sind Kinder.



Der extrem rechte Oppositionspolitiker Tomio Okamura forderte bereits eine „Deckelung“ der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge. „Leute in Not haben wir auch unter unseren eigenen Bürgern“, sagte der 49-Jährige. Wegen der Corona-Pandemie galt der Notstand in Tschechien in den Jahren 2020 und 2021 für insgesamt 284 Tage.