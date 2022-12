Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Macron: Verhandlungen mit Putin sind noch möglich – Luftalarm für gesamte Ukraine angeordnet

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat zu Verhandlungen über eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine aufgerufen. Der staatliche Sender CCTV zitierte Xi am Donnerstag mit den Worten, die Krise mit politischen Mitteln zu lösen sei im Interesse Europas und aller Länder in Eurasien. Eine Eskalation und Ausweitung der Krise müsse verhindert werden.



China hat sich in der Vergangenheit wiederholt ähnlich geäußert. Zugleich lehnt Peking es ab, die russische Invasion in die Ukraine zu verurteilen und kritisiert die vom Westen gegen Moskau verhängten Sanktionen. China hat seine Ölimporte aus Russland in diesem Jahr gesteigert, in dieser Woche hielten die Luftwaffen beider Länder gemeinsame Übungen ab.



Bild: dpa