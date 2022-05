Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Mariupol: Russland hat Stahlwerk mit Phosphorbomben beschossen – Ukrainischer Minister: USA sichern weitere Hilfe zu

Beim Eurovision Song Contest in Turin haben die Musiker aus der Ukraine am Ende ihres Auftritts ein politisches Statement abgegeben und damit die Regeln des Grand Prix verletzt. „I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal - right now“, sagte Sänger Oleh Psjuk am Samstagabend (Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk). In einer kämpferischen Geste schlug Psjuk mit der Faust seiner rechten Hand danach auf seine Brust. Laut Regelwerk sind „Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur“ auf der ESC-Bühne explizit verboten. Das Stahlwerk in Mariupol steht zurzeit unter russischem Beschuss.



Die ESC-Moderatoren reagierten verblüfft und mit ernster Miene. Das Publikum bekundete der Ukraine derweil laut Solidarität. Die Zuschauer applaudierten stehend dem Kalush Orchestra mit ihrem Lied „Stefania“. Zu sehen waren zahlreiche ukrainische Fahnen und ein Transparent mit einem Herz. Im Finale stehen insgesamt 25 Länder.