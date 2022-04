Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Militärexperten rechnen mit russischer Offensive von Isjum aus – Weltbank: Ukraines Wirtschaftsleistung wird sich 2022 fast halbieren

Militärexperten rechnen damit, dass die russischen Truppen innerhalb der kommenden Tage mit einer groß angelegten Offensive im Osten der Ukraine beginnen könnten. Vermutlich würden die Russen sich zunächst auf den nördlichen Rand jenes sichelförmigen Gebiets konzentrieren, das sie in den vergangenen Wochen bereits erobert hatten, sagten Experten des US-Thinktanks Institute for the Study of War. Ausgehend von der besetzten Stadt Isjum südöstlich von Charkiw würden die Russen wohl versuchen, zunächst Slowjansk noch weiter im Südosten zu erreichen, hieß es in der Einschätzung.



Allerdings ist unklar, ob die russischen Truppen im Osten der Ukraine besser vorankommen als in der Gegend um Kiew, von wo sie zuletzt abgezogen waren. Nach einem jahrelangen Konflikt mit prorussischen Rebellen hat die Ukraine im Donbass einen Großteil seiner kampferfahrenen Soldaten im Einsatz. „Das Resultat der weiteren russischen Operationen im Osten der Ukraine steht sehr in Frage“, hieß es vom Institute for the Study of War.