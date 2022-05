Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Mindestens vier Explosionen in Lwiw – Russland transportiert 400.000 Tonnen Getreide aus besetzten Gebieten ab

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist erleichtert über die Rettung von 156 Zivilisten aus dem seit Wochen umkämpften Stahlwerk Asowstal und anderen Teilen von Mariupol. „Endlich sind diese Menschen in völliger Sicherheit“, sagte er in seiner Videobotschaft vom Dienstagabend in Kiew. Die Evakuierung sei unter großen Mühen, mit langen Verhandlungen und der Hilfe verschiedener Vermittler vorbereitet worden.

Die Gruppe mit Frauen, Kindern und älteren Menschen wurde am Dienstag in die Stadt Saporischschja in ukrainische Obhut gebracht. Viele von ihnen waren am Wochenende mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aus dem Fabrikgelände, dem letzten Stützpunkt der Ukrainer in Mariupol, herausgeholt worden. Andere Flüchtlinge stammten aus der Stadt oder der Umgebung.

Selenski sagte, man bereite weitere Rettungsaktionen für die Eingeschlossenen vor. „Das ist kompliziert. Aber wir brauchen sie alle.“ Die Hafenstadt Mariupol ist fast vollständig von russischen Truppen erobert worden, dabei wurde sie weitgehend in Schutt und Asche gelegt.