Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Moskau erwartet lange Verhandlungen mit der Ukraine – Kanzleramt widerspricht Kreml-Aussagen über Gaszahlungen in Rubel

Die Bundesregierung hat Darstellungen des Kreml zurückgewiesen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Russlands Präsident Wladimir Putin hätten vereinbart, dass Experten beider Länder über Zahlungen von Gasexporten in Rubel beraten würden. Es gelte die Erklärung der Europäer und der Industriestaaten G7, dass man Energielieferungen aus Russland weiter in Dollar und Euro bezahle, hieß es in Regierungskreisen. An dieser Position habe sich nichts geändert, wurde betont.

Die Bezahlung der Energielieferungen aus Russland war laut Regierungskreisen zwar Thema bei einem Telefonat von Scholz und Putin am Mittwoch. Dabei sei aber besprochen worden, dass Deutschland weiterhin seine Importe in Euro oder Dollar zahlen werde, so wie es die Verträge vorsehen. Putin soll lediglich ein Verfahren erklärt haben, wie die Gazprom-Bank mit den Devisen umgehe. Es sei aber betont worden, dass die Energielieferungen von den Europäern weiterhin nicht in Rubel bezahlt werden, hieß es.