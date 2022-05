Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Moskau: Schiffe mit Nahrungsmitteln können Ukraine verlassen – Baerbock warnt vor „Kriegsmüdigkeit“

Estland hat die im März wegen der vielen ukrainischen Kriegsflüchtlingen eingeführten vorübergehenden Grenzkontrollen an seiner Grenze zum benachbarten Lettland eingestellt. Seit Mittwoch fließt der Grenzverkehr zwischen den beiden baltischen EU- und Nato-Ländern wieder ungestört. Weiter soll es aber stichprobenartige Kontrollen in Nähe der Binnengrenze geben, wie die Polizei- und Grenzschutzbehörde in Tallinn mitteilte. Der Entscheidung ging ein entsprechender Beschluss der estnischen Regierung voraus.

Estland kontrollierte seit mehr als zwei Monaten seine Grenze zu Lettland, nachdem sich zahlreiche Flüchtlinge nach Russlands Invasion in die Ukraine auf den Weg ins Baltikum gemacht hatten. Zu Spitzenzeiten passierten nach Behördenangaben täglich um die 2000 Flüchtlinge die Grenze zwischen den beiden Baltenstaaten. Inzwischen sei die Zahl auf etwa 100 gesunken. Die meisten Flüchtlinge kommen nun aus dem benachbarten Russland nach Estland, heiß es weiter.

In Estland wurden seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gut 64.000 Kriegsflüchtlinge an der Grenze registriert. Davon blieben etwa 40.000 in dem kleinen Ostseestaat mit 1,2 Millionen Einwohnern.