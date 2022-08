Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Munition explodiert auf russischem Krim-Stützpunkt – Sanktionen: EU-Staaten dürfen keine russische Kohle mehr importieren

Mitten in Zeiten der politischen Annäherung zwischen Russland und dem Iran weiten die beiden von westlichen Sanktionen betroffenen Länder ihre Kooperation auch in der Raumfahrt aus. Am Dienstag brachte eine russische Sojus-Rakete den iranischen Satelliten „Chayyam“ ins All, wie die russische Raumfahrtagentur Roskosmos mitteilte.

Die Rakete hob demnach vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab und transportierte den Satelliten in seine Umlaufbahn. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, erste Daten des Satelliten seien bereits empfangen worden. Nach iranischen Angaben handelt es sich bei „Chayyam“ um einen Forschungssatelliten, der unter anderem Erkenntnisse zu Strahlung und Umweltdaten für die Landwirtschaft liefern soll.

Die Regierung in Teheran hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass Russland den Satelliten für Aufklärungszwecke im Krieg mit der Ukraine nutzen könne. Der Iran habe vielmehr vom ersten Tag an die volle Kontrolle über den Satelliten. Die „Washington Post“ hatte vergangene Woche über Befürchtungen in Kreisen der US-Regierung berichtet, dass der Satellit nicht nur Russland in der Ukraine helfen könnte. Vielmehr könnte er auch dem Iran beispiellose Möglichkeiten zur Identifizierung potenzieller Militärziele unter anderem in Israel geben. In Washington wird die Weltraum-Kooperation zwischen Russland und dem Iran insgesamt skeptisch gesehen.