Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Nato beruft Sondergipfel ein: Stärkung der Ostflanke wird geprüft – Selenski: Ukraine verzichtet vorerst auf Nato-Mitgliedschaft

Einem russischen Schiff mit 8000 Tonnen Erdölprodukten ist das Anlegen an der östlichsten Spitze der USA verweigert worden. Der Betreiber des Schiffes bat am 3. März darum, in Eastport in Maine anlegen zu dürfen. Zuvor hatte ihm die kanadische Regierung nach der russischen Invasion in die Ukraine einen Hafen am Sankt-Lorenz-Strom verweigert. Eastport lehnte den kurzfristigen Antrag des Schiffes schließlich ab.

„Aus einer Vielzahl von Gründen war es nicht in unserem besten Interesse, das Schiff aufzunehmen“, erklärte Chris Gardner von der Hafenverwaltung von Eastport am Dienstag. Die „Fesco Ulis“ fuhr unter russischer Flagge und hatte ein Erdölprodukt namens Festpech geladen, das in der Industrie verwendet wird.