Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Nato-Chef Stoltenberg: Können Kiew auf Jahre mit Waffen beliefern – Russischer Konzern fordert Aufklärung über Kriegsgräuel

Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof in Kramatorsk sind nach ukrainischen Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Über Hundert weitere seien verletzt worden, teilte die ukrainische Eisenbahngesellschaft am Freitag mit. Zwei Raketen seien in das Gebäude eingeschlagen, von dem aus Evakuierungszüge aus dem Osten der Ukraine in sicherere Regionen im Westen des Landes abfahren. Reuters konnte die Angaben zunächst nicht überprüfen.

Russland weist Anschuldigungen zurück, der Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk mit vielen Toten und Verletzten sei von seinen Truppen ausgegangen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt der Nachrichtenagentur Ria zufolge, der bei dem Angriff eingesetzte Raketentyp werde nur von der ukrainischen Armee verwendet.



Nach Angaben des Gouverneurs des Verwaltungsbezirks Donezk, Pawlo Kyrylenko, hielten sich zum Zeitpunkt des Angriffs Tausende Menschen in dem Bahnhof auf. Er veröffentliche ein Foto, auf dem mehrere auf dem Boden liegende Körper zu sehen waren, neben zahlreichen Koffern und Taschen. Ein anderes Bild zeigt Einsatzkräfte, die offensichtlich versuchen, einen Brand zu löschen. Zu sehen ist eine große, graue Rauchwolke. "Die russischen Faschisten wussten sehr genau, wohin sie zielten und was sie wollten: Panik und Angst säen, sie wollten so viele Zivilisten wie möglich treffen", sagte Kyrylenko.