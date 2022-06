Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Nato-Übung in der Ostsee: Russland antwortet mit Militärmanöver – Habeck deutet Zustimmung für Leopard-Lieferung aus Spanien an

Die russischen Soldaten haben nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu 97 Prozent der Region Luhansk in der Ostukraine „befreit“. Die Russen hätten Wohnviertel der Stadt Sjewjerodonezk eingenommen, sagte Schoigu am Dienstag. Sie bemühten sich darum, die Kontrolle über ein Industriegebiet am Stadtrand sowie die umliegenden Städte zu übernehmen.



Russland will offenbar die gesamte Region Donbass in der Ostukraine einnehmen. Diese besteht aus Luhansk und Donezk. Die Russen sind zwar militärisch besser ausgestattet, die Ukrainer haben bei der Verteidigung ihres Landes aber gezeigt, dass sie zu Gegenangriffen fähig sind. Sjewjerodonezk und das nahegelegene Lyssytschansk sind die einzigen Städte in Luhansk, die noch von der Ukraine kontrolliert werden.



Schoigu gab an, das russische Militär rücke auf die Stadt Popasna vor, rund 30 Kilometer südlich von Sjewjerodonezk. Die Russen hätten die Kontrolle über die Städte Lyman und Swjatohirsk sowie 15 andere in der Gegend übernommen.

Zudem habe Russland fast 6500 ukrainische Soldaten in Gefangenschaft genommen. Die Zahl liege bei 6489, nachdem sich in den vergangenen Tagen 126 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ergeben hätten, sagte Schoigu. Nach Darstellung des Ministers wurden in den vergangenen zehn Tagen auch rund 50 Einheiten ausländischer Militärtechnik zerstört, darunter gepanzerte Fahrzeuge und Haubitzen. Überprüfbar von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht.