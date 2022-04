Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Offenbar erster Angriff auf russisches Gebiet: Gouverneur wirft Ukraine Luftschlag auf Treibstofflager vor

Die US-Regierung besitzt offenbar Beweisfotos von durch russische Angriffe beschädigten Getreidelagern in der Ostukraine. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus der US-Regierung kommentierte die zwei schwarz-weiß Fotografien am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die die Bilder zuvor einsehen durfte. Die Fotos zeigten lange, rechteckige Gebäude in der Ostukraine, die zunächst im Januar intakt waren und dann im März große Beschädigungen an den Dächern aufwiesen. „Seit Ende März wurden mindestens sechs Getreidelagerstätten durch diese Angriffe beschädigt“, sagte der Insider.

Die Vereinigten Staaten hätten Informationen, dass russische Streitkräfte wiederholt Getreidespeicher in der Ostukraine zerstörten. „Angesichts der Tatsache, dass Länder in Afrika und im Nahen Osten auf ukrainische Weizenexporte angewiesen sind, könnte die Zerstörung dieser Lebensmittelvorräte und Lagereinrichtungen zu Engpässen führen und die Preise in den ohnehin schon schwachen Volkswirtschaften in die Höhe treiben“, so der Beamte. Putins Krieg betreffe die Zivilbevölkerung in der Ukraine direkt, aber bedrohe auch die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt.