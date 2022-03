Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Pentagon: Kämpfe um strategische Stadt Cherson – Angriff auf Kiew laut Ukraine weiter möglich

Deutschland und Dutzende weitere UN-Mitgliedsstaaten haben in einer gemeinsamen Erklärung die Tötung mehrerer Journalisten im russischen Angriffskrieg in der Ukraine scharf verurteilt und einen besseren Schutz für Medienschaffende dort gefordert. „Die Leben und die Sicherheit von Journalisten und Medienschaffenden dort - sowohl aus der Ukraine als auch international - sind in großer Gefahr“, hieß es in der am Freitag in New York veröffentlichten Erklärung.



„Wir betonen, dass alle Journalisten und Medienschaffende unter internationalem Menschenrecht Zivilisten sind und keine legitimen Ziele sein können“, hieß es weiter. „Ihre Rechte müssen respektiert und geschützt werden.“ In dem schon seit rund einem Monat andauernden russischen Angriffskrieg sind bereits mehrere Journalisten ums Leben gekommen.