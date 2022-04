Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Pentagon: Russisches Militär füllt geschwächte Einheiten wieder auf – Fast 900 Personen auf EU-Sanktionsliste

Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück will mit neuen Formulierungen in seinen Cyber-Policen Kriege klarer ausschließen. Damit solle Streit darüber vermieden werden, was abgedeckt werde, sagt Jürgen Reinhart, Leiter des Geschäfts mit Cyber, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Invasion in der Ukraine sei zwar kein "klassischer Cyberkrieg". Jedoch sei es besser, vorbereitet zu sein. In den meisten Cyber-Policen werden Kriege zwar bereits ausgeschlossen. Jedoch gibt es Grauzonen bei den Formulierungen. Die Münchener Rück hat einen Rückzug aus Russland angekündigt.