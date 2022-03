Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Pentagon: Weiter hohe Gefahr von Luftangriffen auf Kiew – Westliche Staaten kündigen weitere Sanktionen an

In Thüringen wird an diesem Freitag ein zweites Flugzeug mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen aus Moldau erwartet. Der Flug mit einer Condor-Maschine werde durch Spenden finanziert, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Donnerstag in Berlin mit. Die Maschine aus dem Nachbarland der Ukraine soll am Nachmittag in Erfurt landen. Die Geflüchteten sollen dann auch in Thüringen untergebracht werden. Vor einer Woche hatte erstmals eine Sondermaschine etwa 130 Ukraine-Flüchtlinge aus Moldau direkt nach Deutschland geflogen. Die Maschine landete in Frankfurt.



Dies war Auftakt einer von der Bundesregierung angestoßenen internationalen Luftbrücke für Menschen, die in Nachbarländer der Ukraine geflüchtet sind. Die Bundesregierung arbeite bei der Vorbereitung der Flüge mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zusammen, teilte die Sprecherin mit. Ziel sei, den Menschen in ihrer schwierigen Situation schnell zu helfen und Moldau zu entlasten. Seit Beginn des russischen Angriffs sind etwa 380.000 Menschen nach Moldau geflüchtet. Das Land hat nur 2,6 Millionen Einwohner.