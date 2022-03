Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Pentagon zu russischen Ausrüstungs-Problemen: Hinweise auf Erfrierungen bei Soldaten

Der internationale Nachrichtensender Euronews ist nach eigenen Angaben wegen seiner Berichterstattung über den Ukraine-Krieg in Russland mit einem Sendeverbot belegt worden. „Wir verurteilen diese unerträgliche Einschränkung, die Millionen Menschen in Russland auferlegt wurde, die sich auf uns verlassen haben, um unparteiische Nachrichten zu erhalten“, hieß es in einer Stellungnahme des Senders. Die russischen Behörden hätten den Sender blockiert und seine Websites in Russland gesperrt.



Russische Behauptungen, Euronews verbreite gefälschte Nachrichten, wies der Sender entschieden zurück. Vielmehr sei er aufgrund des neuen russischen Gesetzes einer inakzeptablen Bedrohung ausgesetzt. Euronews kündigte an, möglicherweise rechtliche Schritte einzuleiten, um weiterhin frei in dem Land senden zu können. Der Sender wird in 160 Ländern ausgestrahlt.