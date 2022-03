Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Polen will Geflüchtete nicht weiterverteilen – Ukrainische Soldaten vertreiben russische Truppen nahe Sumy

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist erstmals seit mehr als zwei Wochen wieder öffentlich mit Äußerungen in Erscheinung getreten. Schoigu war in einem von seinem Ministerium am Samstag veröffentlichten Video zu sehen, wie er eine Armeesitzung leitete und über Waffenlieferungen sprach. Zuletzt war er am Donnerstag in einer Videoaufzeichnung eines Treffens von Präsident Wladimir Putin und dessen Sicherheitsrat zu sehen, gesprochen hatte er darin aber nicht. Davor war er seit dem 11. März nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden, was Spekulationen über seinen Verbleib schürte.



Das Präsidialamt hatte erklärt, Schoigu räume wegen seiner Aufgaben bei dem laufenden Militäreinsatz öffentlichen Auftritten geringere Priorität ein. In dem nun in sozialen Medien verbreiteten Video sagte Schoigu, er habe mit dem Finanzministerium Fragen zum Militärhaushalt und zu Verteidigungsaufträgen besprochen.