Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Putin nennt Abkommen zum Getreide-Export „Abzocke“ – Britisches Verteidigungsministerium: Heftige Kämpfe an drei Fronten in der Ukraine

Nach der Aufhebung vieler coronabedingter Reisebeschränkungen kommen wieder mehr Asylbewerber in Deutschland an. In einigen Kommunen, in denen seit dem Frühjahr besonders viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht gesucht haben, sorgt das für Schwierigkeiten bei der Unterbringung, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt.



Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 113.171 Asylanträge gestellt, rund 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zieht man die Folgeanträge von Ausländern ab, deren Ersuchen schon einmal abgelehnt wurde, oder die sich von einem erneuten Antrag - etwa aufgrund der veränderten Lage in der Heimat - einen besseren Schutzstatus erhoffen, bleiben 98.395 Anträge von Schutzsuchenden, die erstmalig beim Bamf vorstellig wurden. Das ist deutlich weniger als in der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015/2016.



Hinzu kommen jedoch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die auch untergebracht werden müssen. Da zu dieser Gruppe besonders viele Frauen mit Kindern zählen, müssen sich die Kommunen auch um viele zusätzliche Schulplätze kümmern. Laut Bamf waren am 26. August im Ausländerzentralregister knapp 985 000 Menschen erfasst, die wegen des Krieges in der Ukraine nach Deutschland eingereist sind. Ein Teil von ihnen dürfte allerdings bereits wieder ausgereist sein.