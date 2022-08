Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Putin stockt Streitkräfte auf mehr als zwei Millionen auf – Verbliebene Reaktorblöcke in Saporischschja abgeschaltet

Am ukrainischen Unabhängigkeitstag haben sich die russischen Angriffe laut der Regierung in Kiew auf Städte an der Front konzentriert. Russische Artillerie habe am Mittwoch vor allem Orte wie Charkiw, Mykolajiw, Nikopol and Dnipro ins Visier genommen, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch. Kiew sei weitgehend verschont geblieben. Sirenenalarm war in der Hauptstadt allerdings mindestens sieben Mal zu hören.

In der direkt an Kiew grenzenden Region Wischgorod gab es dem dortigen Behördenvertreter Olexij Kuleba zufolge einen Raketenangriff. Wie Kuleba am Donnerstag auf dem Nachrichtendienst Telegram mitteilte, schlugen zwei Geschosse ein. Es habe weder zivile Opfer noch Schäden gegeben.

Die Ukraine meldete zudem russische Angriffe deutlich weiter im Westen des Landes. In der Region Winnyzja schossen ukrainischen Truppen demnach eine russische Drohne ab. In der noch weiter westlich gelegenen Region Chmelnyzkyj gingen russische Raketen nieder, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Es gab keine Berichte über Opfer oder Schäden. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.