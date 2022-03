Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Putin will europäische Energieversorgung aufrecht erhalten – Kreml: Tschernobyl hat wieder Strom

Polens Präsident Andrej Duda hat den Vorstoß seines Landes verteidigt, Kampfjets über einen US-Stützpunkt in Deutschland an die Ukraine zu liefern. Sein Land müsse ein verantwortungsbewusstes Nato-Mitglied sein, sagte Duda am Donnerstag in Warschau nach einem Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Polen habe einerseits die kämpfende Ukraine unterstützen wollen, die „deutliche und starke Erwartungen“ an die Nachbarn formuliert habe. Andererseits habe man als glaubwürdiges Mitglied der Nato „das Bündnis auf keine Weise in eine schwierige Situation“ bringen wollen.



So sei die Erklärung des polnischen Außenministeriums zustande gekommen, in der die Regierung in Warschau am Dienstag angeboten hatte, die MiG-29-Kampfjets mit einem Zwischenstopp auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland der Ukraine zu überlassen. „Wir wollen aber, dass die Entscheidung von der Nato gemeinschaftlich getroffen wird, damit Polen ein verlässliches Nato-Mitglied ist, und nicht ein Land, das selbstständig in wichtigen Angelegenheiten entscheidet, die die Sicherheit des Bündnisses insgesamt betreffen“, sagte Duda.