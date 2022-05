Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Rotes Kreuz: Evakuierung aus Stahlwerk in Mariupol begonnen – Nato-Übungen in Osteuropa gestartet

Militärübungen der Nato mit Tausenden Soldaten haben nach Angaben der polnischen Streitkräfte begonnen. Angesichts des Krieges in der Ukraine appellierte das polnische Militär am Sonntag an die Öffentlichkeit, keine Informationen oder Fotos der Kolonnen zu veröffentlichen, die in den kommenden Wochen durch das Land fahren würden. Sie könnten die Sicherheit der Nato beeinträchtigen. „Seien wir uns der Gefahren bewusst!“, hieß es in der Mitteilung.



Übungen zur Verbesserung der Sicherheit an der Ostflanke des Nato-Gebiets finden regelmäßig statt. In diesem Jahr erfolgen sie jedoch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. An den Manövern „Defender Europe 2022“ und „Swift Response“ sind laut polnischen Angaben 18.000 Soldaten aus mehr als 20 Ländern beteiligt. Sie finden in Polen und acht weiteren Ländern statt und dauern bis zum 27. Mai.