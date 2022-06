Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russische Zentralbankchefin für Ende der Kapitalkontrollen – Gazprom verringert Gaslieferung nach Deutschland wie angekündigt

Drei Mehrfachraketenwerfer, die Deutschland der Ukraine zugesagt hat, können im Juli oder August geliefert werden, sagt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. "Das Training an diesen Mehrfachraketenwerfern kann Ende Juni beginnen, was bedeutet, dass sie Ende Juli oder Anfang August ausgeliefert werden können", erklärt sie vor einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus den Nato-Mitgliedsländern in Brüssel.



Die für die Ukraine bestimmten schweren Artilleriegeschütze aus Deutschland können nach Aussage Lambrechts zudem demnächst dorthin gebracht werden. „Die Ausbildung ist fast abgeschlossen. Und jetzt können die ukrainischen Soldaten, die daran ausgebildet wurden, mit den Panzer-Haubitzen dann auch in die Ukraine verlegt werden“, sagte die SPD-Politikerin am im ZDF-„Morgenmagazin“. Auch die zugesagte Lieferung ausgemusterter Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard steht ihr zufolge bald bevor: „Die Geparden werden jetzt zeitnah ausgeliefert werden können.“