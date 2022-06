Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russische Zentralbankchefin für Ende der Kapitalkontrollen – Russland: Scholz und Macron sollten realistischen Blick auf Lage werfen

Russland wird fällige Zahlungen für seine Fremdwährungsanleihen in Rubel leisten. Diese könnten dann später zu dem am Tag der Zahlung geltenden Wechselkurs in Devisen umgetauscht werden, sagte Finanzminister Anton Siluanow am Donnerstag.

Nicht gezahlte Verzugszinsen auf eine Dollar-Anleihe haben Russland an den Rand des ersten Zahlungsausfalls seit der bolschewistischen Revolution vor mehr als einem Jahrhundert gebracht. Ein Grund dafür sind die Sanktionen der Europäischen Union, die zuletzt einen Zahlungsabwickler auf die rote Liste nahm, den Moskau für die Bedienung seiner Fremdwährungsanleihen nutzen wollte.