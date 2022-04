Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russischer Gesetzentwurf zur Verstaatlichung ausländischer Unternehmen abgeschwächt – Abstimmung nicht im Eilverfahren

Der ukrainische Präsident Wolodmir Selenski spielt in einer Videoansprache am frühen Morgen auf das gesunkene russische Kriegsschiff „Moskva" an und preist alle jene „die gezeigt haben, dass russische Schiffe....auf den Grund gehen können." Nach Angaben der Ukraine wurde der russische Raketenkreuzer von zwei ukrainischen Neptun-Raketen getroffen. Das russische Verteidigungsministerium hatte den Untergang des Flaggschiffes der Schwarzmeerflotte am Abend bestätigt. Es sei in einem Sturm gesunken, während es zu einem Hafen geschleppt wurde. Die „Moskva" sei nach einem Brand und der Explosion von Munition an Bord schwer beschädigt gewesen. Die russische Marine bombardiert die ukrainischen Städte am Schwarzen Meer weiterhin.