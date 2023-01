Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russisches Fernsehen: Feuerpause in Kraft getreten – Trotzdem Kämpfe in Bachmut

Die Vereinten Nationen haben die Auflösung einer Aufklärungsmission zur Untersuchung einer tödlichen Explosion in einem Gefängnis in der Donbass-Region Donezk bekanntgegeben. Diese hatte auf Anforderung der Ukraine und Russlands die Hintergründe der Detonation in dem von moskautreuen Separatisten kontrollierten Gefängnis in Oleniwka untersuchen sollen, bei der am 29. Juli etliche ukrainische Kriegsgefangene getötet wurden. Beide Länder machten sich gegenseitig verantwortlich.



UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte am Donnerstag, UN-Generalsekretär António Guterres habe entschieden, das Team aufzulösen. Der Grund dafür seien fehlende Sicherheitsgarantien und mangelnde Voraussetzungen für den Einsatz der Mission vor Ort.



Dujarric sagte, es habe eine „politische Einigung“ über den Einsatz des Aufklärungsteams gegeben. Für eine derart heikle und gefährliche Mission in einem aktiven Kriegsgebiet brauche es aber „Sicherheits- und Zugangsgarantien von beiden Seiten, und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir diese erhalten haben“, sagte er. „Wir können nur hoffen, dass es in der Zukunft die richtigen Bedingungen geben wird“, erklärte Dujarric. Für diesen Fall stünden die UN bereit, das Team wieder zusammenzustellen.