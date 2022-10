Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russland: Beschuss von US-Satelliten wäre legitim – Angriffe auf Umland von Kiew

Die russische Botschaft in Oslo hat Kenntnisse über einen der Spionage in Norwegen verdächtigten Mann bestritten. Die norwegischen Behörden förderten einen „Spionagewahn“, wofür sie die Sichtung von Drohnen und Schiffen sowie Russen mit Kameras nutzten, kritisierte die Botschaft am Mittwoch. Am Montag war ein 37-jähriger brasilianischer Staatsbürger festgenommen worden, der nach norwegischen Behördenangaben unter falscher Identität für den russischen Geheimdienst arbeitete. Der Verdächtige sei an einer Universität in Tromsø tätig gewesen. Ein Gericht ordnete am Dienstag eine vierwöchige Untersuchungshaft für ihn an.

Die russische Botschaft teilte in einer E-Mail mit, alles, was Russisch sei, „ob öffentliche Behörden, Privatunternehmen oder Einzelpersonen“, werde verdächtigt und mit Spionage in Verbindung gebracht. „Die Tatsache, dass verschiedene Angelegenheiten zum Vorschein kommen, so wie auf einem Fließband, ist zweifelsohne kein Zufall. All das ist politisch motiviert“, schrieb die Botschaft.