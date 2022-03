Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russland blockiert Google News – US-Regierung wirft russischen Truppen Kriegsverbrechen vor

Der Chef der russischen Weltraumbehörde, Dmitri Rogosin, hat erklärt, das russische Atomwaffenarsenal sollte den Westen vom Eingreifen in den Krieg in der Ukraine abhalten. In einer am Mittwoch im Fernsehen übertragenen Rede wies Rogosin darauf hin, dass das russische Atomwaffenarsenal neben den Interkontinentalraketen mit Nuklearspitze auch taktische Atomwaffen umfasse.



Rogosin verwies außerdem auf die Warnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin an andere Länder, sich nicht in das russische Vorgehen in der Ukraine einzumischen. „Die Russische Föderation ist in der Lage, jeden Aggressor oder jede Aggressorengruppe innerhalb von Minuten auf beliebige Entfernung physisch zu vernichten.“