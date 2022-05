Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russland: Einigung über Evakuierung verletzter Soldaten aus Stahlwerk – Ukraine beschlagnahmt Vermögen von russischem Oligarch

Schweden will Nato-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Zuvor hatten fast alle Parteien im Parlament ihre Unterstützung für einen Beitrittsantrag zum Ausdruck gebracht.

Nach den Worten der Ministerpräsidentin will Schweden einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft noch heute, am Dienstag oder am Mittwoch stellen. Ein entsprechender Schritt solle mit Finnland koordiniert werden.