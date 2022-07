Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russland: Planen Manöver im Osten – Russische Armee greift Ziele im Donezker Gebiet an

Trotz der Ereignisse in der Ukraine wird das russische Militär im Osten des Landes ein umfangreiches Manöver abhalten. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Dienstag mit, die Übung „Wostok 2022“ („Ost 2022“) werde vom 30. August bis zum 5. September dauern und Truppen an 13 Orten im Militärbezirk Ost umfassen. Auch Einheiten der Luftlandetruppen, Langstreckenbomber und Frachtflugzeuge seien an der Übung beteiligt.



Truppen aus nicht näher bezeichneten Ländern sollen nach Angaben des Ministeriums ebenfalls einbezogen werden. Russische und chinesische Soldaten nahmen im vergangenen Jahr an einer Reihe gemeinsamer Militärmanöver teil, die Ausdruck der zunehmend engen militärischen Beziehungen zwischen Moskau und Peking waren. Das Ministerium wies Vorwürfe zurück, es mobilisiere Kräfte, um seine Streitkräfte in der Ukraine zu verstärken. Tatsächlich sei nur ein Teil des russischen Militärs an der Operation in der Ukraine beteiligt.



Ohne Einzelheiten zu nennen, erklärte das Ministerium, die Zahl der in der Ukraine eingesetzten Soldaten sei völlig ausreichend für die Erfüllung der Aufgaben. Das Militär habe keine der geplanten Übungen abgesagt. Die russische Regierung hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie viele seiner Soldaten in der Ukraine im Einsatz sind.