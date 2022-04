Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russland: ukrainische Streitkräfte nahezu vollständig aus Mariupol vertrieben – Einreiseverbot für Boris Johnson

In mehreren Städten des Landes sind Menschen am Samstag zu Ostermärschen der Friedensbewegung zusammengekommen. In Berlin versammelten sich nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittag rund 400 Teilnehmer. In Hannover kamen nach Polizeiangaben mehr als 500 Demonstranten zusammen. Thema war vor allem der Krieg in der Ukraine. „Ukraine-Krieg beenden“ oder „Nein zum Krieg“ stand auf Transparenten aber auch „Wer Waffen liefert wird Krieg ernten“. Auch in München, Köln, Leipzig, Stuttgart und Duisburg versammelten sich Hunderte Teilnehmer zu Ostermärschen.



Vizekanzler Robert Habeck hatte vor einem Missbrauch der Demonstrationen gewarnt. „Frieden kann und wird es nur geben, wenn (Russlands Präsident Wladimir) Putin seinen Angriffskrieg stoppt“, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten.“ Habeck betonte: „Es ist eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen.“