Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Russland will Schwarzmeerflotte verstärken – Putin will G20-Gipfel besuchen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht keine Sicherheitsprobleme für eine Reise internationaler Experten zum von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja. Darüber habe er in Lwiw (Lemberg) mit UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen, berichtete Selenski am Donnerstagabend in seiner üblichen Videoansprache. Er sehe keine „objektiven Hindernisse“ für die Spezialisten der Internationalen Atom-Energiebehörde (IAEA), zum Kraftwerk zu gelangen.



Die Reise werde „sehr schnell und insgesamt sicher auf legalem Weg durch das freie Territorium unseres Staates zur Station“ führen. „Und das ist der einzige Weg“, sagte Selenski. Wer wie Russland nukleare Erpressung organisiere, könne nicht Organisator der Reise sein.



Bild: Reuters