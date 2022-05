Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Scholz: EU-Öl-Embargo gegen Russland wird kommen – Bürgermeister von Sjewjerodonezk: Heftige Straßenkämpfe

Russland will für Zahlungen an seine Gläubiger im Ausland ein ähnliches System wie das für Kunden russischer Gasanbieter anwenden. Gemäß dem Vorhaben der russischen Regierung sollten Eurobond-Anleiheninhaber bei einer russischen Bank Konten in ausländischer Währung und in Rubel eröffnen, sagte der Finanzminister Anton Siluanow am Montag der Wirtschaftszeitung „Wedomosti“. Damit könnte die Finanzinfrastruktur des Westens umgangen werden.



Empfänger von russischem Erdgas können nach Vorgaben der Regierung bei der russischen Gazprombank ein Konto in Dollar oder Euro und ein zweites in Rubel einrichten. Das Land zahlt dann in Euro oder Dollar für das Gas. Die Bank wird angewiesen, die Währung in Rubel umzutauschen. Mit dem System wollte der russische Staatschef Wladimir Putin verhindern, dass Geld für Gas an Russland wegen der westlichen Sanktionen eingefroren wird.



Siluanow sagte „Wedomosti“, ein ähnliches System solle für die Eurobond-Inhaber eingeführt werden, wobei Rubel in ausländische Währung umgetauscht würden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte auf Siluanows Aussagen angesprochen, das Bezahlsystem für russisches Gas habe sich für Exporteur und Importeure als praktisch erwiesen. „Also warum es nicht in der entgegengesetzten Form anwenden?“



Das US-Finanzministerium hatte am Mittwoch eine Lizenz nicht erneuert, mit der Russland Gläubiger über Banken in den USA bezahlen konnte. Russland teilte daraufhin mit, es werde die in Dollar gehaltenen Schulden in Rubel bezahlen. Ob der von Russland angestrebte Währungsumtausch bei einer Bank von den Gläubigern akzeptiert wird, ist unklar. Falls nicht, könnte Russland als zahlungsunfähig gelten.