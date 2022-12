Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Scholz hofft auf Aufbau des europäischen Raketenabwehrschirms in fünf Jahren

Die polnische Regierung hat nach einigem Zögern das deutsche Angebot angenommen, Patriot-Luftabwehrsysteme in Polen zu stationieren. Eine entsprechende Vereinbarung bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter mitgeteilt, dass man das Angebot annehme. Die Bundesregierung hatte dem Nato-Partner drei Patriot-Systeme angeboten, nachdem an in Polen nahe der Grenze zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen war.



„Nach einem Gespräch mit dem deutschen Verteidigungsministerium war ich enttäuscht über die Entscheidung, die Unterstützung der Ukraine abzulehnen“, hatte Blaszczak in Anspielung auf den polnischen Vorschlag geschrieben, das Abwehrsystem in der Ukraine zu stationieren. „Die Entsendung der Patriots in die Westukraine würde die Sicherheit von Polen und Ukrainern erhöhen“, so Blaszczak.