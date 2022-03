Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Scholz macht Putin persönlich für Kriegsopfer verantwortlich

Großbritannien wird Polen angesichts des Krieges in der Ukraine mit dem britischen Luftabwehrsystem Sky Sabre und zusätzlichen 100 Soldaten unterstützen. Das kündigte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak in Warschau an. Am Mittwoch hatte Wallace am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato-Staaten in Brüssel eine Lieferung von Luftabwehrraketen an die Ukraine bestätigt.



Großbritannien hat im Februar bereits 350 weitere Soldaten nach Polen geschickt – zusätzlich zu 100 dort stationierten britischen Pionieren, die dem Nato-Partner helfen, die Grenzbefestigung zum autoritär regierten Nachbarland Belarus zu verbessern. Die Regierung in London hat ihre Militärhilfe für osteuropäische Nato-Partner sowie die Ukraine zuletzt erheblich verstärkt.