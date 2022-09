Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Scholz schließt aus, alleine Panzer an die Ukraine zu liefern – Tschechien fordert Sondertribunal für Leichenfund in Isjum

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen erlaubt dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, sich per Videoansprache an der Generaldebatte in der kommenden Woche zu beteiligen. Die Vertreter der 193 Mitgliedsländer stimmten am Freitag mit 101 zu 7 Stimmen bei 19 Enthaltungen für eine Ausnahme von der Vorschrift, nach der alle Staats- und Regierungschefs persönlich im Saal anwesend sein müssen. Mit Nein stimmten Russland, Belarus, Kuba, Eritrea, Nicaragua, Nordkorea und Syrien. China enthielt sich der Stimme.



In dem Dokument hieß es, Staats- und Regierungschefs friedliebender souveräner Länder könnten nicht persönlich an der Sitzung teilnehmen. Eine ausländische Invasion lasse eine sichere Ausreise aus und Rückkehr in ihre Länder nicht zu, außerdem hätten sie Verteidigungs- und Sicherheitspflichten zu erfüllen. Der Entwurf wurde von der Ukraine gemeinsam mit 50 weiteren Ländern eingebracht. Selenski darf nun eine vorab aufgezeichnete Erklärung im Saal der Vollversammlung in New York abspielen. Gleichzeitig wurde betont, die Entscheidung schaffe keinen Präzedenzfall für die Zukunft.