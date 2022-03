Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Scholz sichert ukrainischen Flüchtlingen Hilfe zu – Ukraine meldet mehr als 20 Tote bei Angriff auf Stadt nahe Charkiw

Der amerikanische und der slowakische Verteidigungsminister haben ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine bekräftigt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin schloss am Donnerstag in Bratislava aber einen direkten Einsatz von US-Truppen in der Ukraine und eine von der Regierung in Kiew geforderte Flugverbotszone erneut aus. „So etwas wie eine Flugverbotszone light gibt es nicht“, sagte Austin. „Eine Flugverbotszone bedeutet, dass man sich in einem Konflikt mit Russland befindet.“



Austin sagte auf die Frage nach möglichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, man sei „schockiert über die Brutalität, die wir tagtäglich erleben“. Die jüngsten Angriffe schienen direkt Zivilisten als Ziel gehabt zu haben, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde. Das US-Außenministerium untersuche die Kriegshandlungen.