Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Schwere Explosionen in Kiew gemeldet – Russland erwartet stark steigende Einnahmen aus Energie-Geschäften

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Russland in seinem Krieg eine massive Zerstörung von Kulturdenkmälern, Kirchen und anderen religiösen Stätten vorgeworfen. Das sei Grund genug, dass Land aus der Unesco, der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, auszuschließen, sagte Selenski in seiner Videoansprache am Samstag in Kiew. 113 Kirchen seien bereits zerstört oder beschädigt worden. Schon Ende Mai hatte er den Ausschluss Russlands aus der Unesco verlangt.



Seit Beginn des Krieges am 24. Februar habe Russland bereits mehr als 2500 Raketen auf die Ukraine abgefeuert, klagte Selenski. „Unsere Helden halten die Stellung und tun alles, um dem Feind maximale Verluste zu verursachen.“



Mit Blick auf den Schwerpunkt der Kämpfe im Donbass in der Ostukraine meinte der Staatschef, es werde der Tag kommen, an dem Russland das Gebiet in Ruhe lassen werde. Dafür sei nur der Befehl eines Menschen entscheidend, sagte er, ohne Kremlchef Wladimir Putin in Moskau beim Namen zu nennen. Russland sei ein „Terrorstaat“, der mit seiner Artillerie das historische Erbe zerstöre. „Die Unesco ist kein Platz für Barbaren.“