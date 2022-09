Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski: 6000 Quadratkilometer Land zurückerobert – Blinken bescheinigt Ukraine „bedeutende Fortschritte“ bei Gegenoffensive

Dem Kreml nahe stehende Kandidaten haben bei den ersten Wahlen in Russland seit Beginn der Invasion in die Ukraine alle zur Abstimmung stehenden 14 Gouverneursposten gewonnen. Das ging aus vorläufigen Ergebnissen vom Montag hervor. Die meisten von ihnen kandidierten als Mitglieder von Einiges Russland, der eng mit Präsident Wladimir Putin verbundenen dominierenden Partei in Russland. Zwei traten ohne Parteizugehörigkeit an, unterstützen Einiges Russland aber.



Auf die Frage von Journalisten, ob das Ergebnis Ausdruck von Unterstützung für die Militäroperation in der Ukraine sei, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: „Absolut.“ Das Resultat zeige große Unterstützung sowohl für den aktuellen Präsidenten als auch dessen Entscheidungen, sagte er. Viele Oppositionskandidaten durften bei der von Freitag bis Sonntag abgehaltenen Wahl allerdings gar nicht erst antreten.



Kandidaten von Einiges Russland dominierten auch die Wahlen von sechs Regionalparlamenten. In der Region Sachalin kam Einiges Russland allerdings nur auf 47 Prozent.



In Moskau errangen die Kandidaten der Partei laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass etwa 75 Prozent der Sitze im Stadtrat. In Stadträten, die wenig echte Macht haben, treten oft Oppositionspolitiker an, die an einer Kandidatur bei landesweiten Wahlen gehindert werden.