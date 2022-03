Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski an Nato: „Alle Menschen, die von heute an sterben, werden auch wegen Ihnen sterben“ – Facebook und Twitter in Russland blockiert

US-Präsident Joe Biden hat seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda für die Aufnahme von fast 700.000 Flüchtlingen aus der Ukraine gedankt. Das Weiße Haus teilte mit, Biden und Duda hätten in dem 53-minütigen Telefonat am Freitag über „die Reaktion unserer Länder auf den unprovozierten und ungerechtfertigten Einmarsch Russlands in die Ukraine“ gesprochen. Biden habe das Engagement der USA für die Sicherheit Polens und aller anderen Nato-Verbündeten unterstrichen. In Polen sind derzeit nach Angaben des Weißen Hauses rund 9000 US-Soldaten stationiert. 4700 davon wurden demnach als Reaktion auf die Ukraine-Krise in den vergangenen Wochen in das Land an der Nato-Ostflanke verlegt.



Nach dem Telefonat sagte Duda bei einem Besuch in Rzeszow an der polnisch-ukrainischen Grenze, Biden habe die Polen zur Ruhe aufgerufen, auch wenn im Nachbarland Krieg herrsche. Die USA und die Nato garantierten die Sicherheit Polens. „Ich möchte dies mit Nachdruck betonen, denn ich weiß, dass es viele Ängste unter den Landsleuten gibt“, sagte Duda. „Sie können überzeugt sein, meine Damen und Herren, dass wir Teil der Nato sind und dass das Bündnis fest hinter uns steht.“