Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski kritisiert Verzögerungen bei Waffenlieferungen – Ukraine hat Fragebogen für EU-Mitgliedschaft ausgefüllt

Der Krieg in der Ukraine hat in diesem Jahr das Osterfest im Vatikan geprägt. Wie schon bei der Kreuzwegandacht am Freitagabend und der Osternacht geißelte der Pontifex auch bei der großen Messe am Sonntag auf dem Petersplatz die furchtbaren Kämpfe auf der Welt - er sprach von einem „Ostern des Krieges“.

„Gehe bald eine neue Morgendämmerung der Hoffnung über dieser schrecklichen Nacht des Leidens und des Todes auf!“, betete der Papst vor rund 100 000 Gläubigen bei seiner Osterbotschaft und dem Segen „Urbi et Orbi“. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie fanden die Feierlichkeiten diesmal wieder nahezu ohne Einschränkungen statt.

Franziskus fordert seit Kriegsausbruch eindringlich ein Ende der Kämpfe, die schon so viel Leid für die Menschen in der Ukraine gebracht haben. Einer davon ist Iwan Fedorow, der Bürgermeister der Stadt Melitopol am Schwarzen Meer, der von den Russen entführt und erst im Zuge eines Gefangenenaustausches wieder freigelassen wurde. Als Gast des Vatikans verfolgte er den wichtigsten Gottesdienst des Kirchenjahres in der Osternacht in der erste Reihe im Petersdom.