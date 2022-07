Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski macht Russland für Tötung Dutzender Kriegsgefangener verantwortlich – Gazprom wirft Siemens Energy mangelhafte Wartung vor

Bei ukrainischem Beschuss in der Ostukraine sind nach Angaben prorussischer Separatisten in einem Kriegsgefangenenlager 53 ukrainische Soldaten getötet worden. Das teilte Separatistensprecher in der umkämpften Region Donezk am Freitag mit. In dem Gefängnis in dem Ort Oleniwka seien ukrainische Soldaten gewesen, die sich nach dem Fall der Hafenstadt Mariupol ergeben hätten.



Von ukrainischer Seite gab es keine offizielle Stellungnahme zu den Angaben der Separatisten. Nach dem Fall von Mariupol im Mai wurden viele ukrainische Kriegsgefangene in Lager auch in der Donezk-Region gebracht.



Das russische Verteidigungsministerium hingegen bestätigte die Separatistenmeldung über den Beschuss. Sprecher Igor Konaschenkow sagte, das Lager sei von Raketen des von den USA gelieferten Himars-System getroffen worden. Er sprach von 40 Toten und 75 Verletzten. Den Angriff bezeichnete der Generalleutnant als „blutige Provokation“, um ukrainische Soldaten davon abzubringen, sich zu ergeben. Auch acht Personen des Wachpersonals seien verletzt worden.



Der ukrainische Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, teilte mit, die russischen Angriffe in dem Gebiet nähmen von Tag zu Tag an Intensität zu. Zivilisten sollten, wenn es noch möglich sei, die Kampfzonen verlassen. „Die russische Armee schert sich nicht um zivile Opfer. Sie feuern auf Städte und Dörfer in der Region.“