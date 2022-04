Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski: Mariupol noch nicht verloren – IWF-Chefin fordert fünf Milliarden Dollar Finanzhilfe für die Ukraine

Das Steuerungsgremium des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird einem Insider zufolge am Donnerstag wegen der Spannungen im Zuge des Kriegs in der Ukraine keine Abschlusserklärung veröffentlichen. Russland habe deutliche Kritik an seinem Angriff auf die Ukraine verhindert, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Das aus 24 Mitgliedern bestehende Gremium (IMFC) trifft sich zwei Mal im Jahr im Frühjahr und Herbst bei den Tagungen von IWF und Weltbank. Es berät den Vorstand des IWF. Die Abschlusserklärungen enthalten in der Regel Aussagen zur strategischen Grundausrichtung der internationalen Finanzorganisation, die Ländern in Not helfen soll.

Russlands Teilnahme hatte am Mittwoch das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern belastet. Auch hier gab es keine Abschlusserklärung, die wie sonst üblich die gemeinsamen Ziele auflistet.