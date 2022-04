Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski: Merkel soll sich Butscha-Opfer anschauen - Russische Truppen ziehen sich offenbar aus der Region Sumy zurück

Die ukrainischen Behörden haben nach dem Rückzug russischer Truppen in den Ortschaften rund um die Hauptstadt Kiew nach eigenen Angaben bislang 410 Leichen gefunden. Dabei habe man am Sonntag zunächst nur in die Städte Butscha, Irpin und Hostomel gelangen können, sagte Generalstaatsanwältin Iryna Wenedyktowa am Sonntagabend. Innenminister Denys Monastyrsyj erklärte, hunderte Zivilisten seien getötet worden. Die genaue Zahl könne noch nicht genannt werden, auch weil erst Minen in den Gebieten geräumt werden müssten. Präsident Wolodimir Selenski schrieb: "Hunderte Menschen wurden getötet. Gefolterte, getötete Zivilisten. Leichen auf den Straßen. Verminte Gebiete. Sogar die Körper von Toten sind vermint."



Staatsanwältin Wenedyktowa erklärte, um das Geschehen nachvollziehen zu können, sei man auch auf Aussagen von Augenzeugen angewiesen. Die Menschen stünden aber unter Schock und könnten derzeit zum Teil nicht sprechen. 140 der Getöteten seien bislang näher untersucht worden. Sie werde das Gesundheitsministerium bitten, so viele forensische Experten wie möglich in die Region zu schicken, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Experten hatten zuvor schon auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Geschehen mit Blick auf mögliche Kriegsverbrechen möglichst genau zu dokumentieren.