Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski: Russland erpresst Deutschland mit Gaslieferungen – USA schicken Drohnen und weitere Militärhilfe in die Ukraine

Die USA geben acht gebrauchte Militärhubschrauber an den Nato-Partner Tschechien ab. Das habe sie bereits im April bei ihrem Besuch in Washington vereinbart, sagte die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova am Donnerstagabend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT. Die US-Botschaft in Prag bestätigte ihre Angaben später beim Kurznachrichtendienst Twitter. Für die Kosten der Modernisierung und den Transport muss Tschechien indes selbst aufkommen.



Die Regierung in Prag hatte bereits früher den Kauf von zwölf neuen Hubschraubern dieser US-Baureihen für umgerechnet rund 592 Millionen Euro beschlossen. Die ersten Maschinen sollen bereits im kommenden Jahr eintreffen. Sie ersetzen unter anderem ältere Hubschrauber sowjetischer Konstruktion des Typs Mil Mi-24, die Tschechien Medienberichten zufolge inzwischen an die Ukraine abgegeben hat. Offiziell äußert sich die Regierung in Prag nicht zu Details der Rüstungslieferungen an das von Russland angegriffene osteuropäische Land.