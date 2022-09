Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski: Ukraine braucht jetzt vor allem Luftabwehr-Systeme – IWF stellt Kiew Milliardenbetrag in Aussicht

Eine persönliche Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird unwahrscheinlicher. Wie mehrere Diplomaten in New York der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigten, ist eine Resolution in Arbeit, die dem ukrainischen Staatsoberhaupt eine Ansprache bei dem politischen Großereignis per Video erlauben würde. Eine Abstimmung in der Vollversammlung, die nach ukrainischen Angaben eine einfache Mehrheit der abstimmenden Länder unter den 193 Mitgliedstaaten bräuchte, könnte es demnach am Freitag geben. Es ist zu erwarten, dass die Resolution bei einer Abstimmung wahrscheinlich die nötigen Stimmen erhalten würde.



Die von der Ukraine erwogene persönliche Teilnahme Selenskis an der Veranstaltung würde ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bei der Anreise bedeuten. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, das der Präsident des von Russland angegriffenen Landes mit einer Auslandsreise Schlagzeilen macht. Allerdings würde ihm auch eine Rede per Video eine große politische Bühne bieten, zumal Russlands Präsident Wladimir Putin nicht an der Vollversammlung teilnehmen wird. Statt Putin wird Außenminister Sergej Lawrow aus Moskau anreisen.