Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Selenski würdigt Proteste im eroberten Cherson – Russland kritisiert USA für Weitergabe von Hubschraubern an Ukraine

Die Vereinten Nationen arbeiten an der Evakuierung des von russischen Truppen belagerten Stahlwerks in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Die UN erklärten, das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) mobilisiere weltweit ein erfahrenes Team, um die komplexe Evakuierung von Zivilisten aus det Azovstal-Fabrik in der kriegszerstörten ukrainischen Stadt zusammen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) zu koordinieren.



Bei einem zweistündigen Treffen am Dienstag in Moskau hatten UN-Generalsekretär António Guterres und der russische Präsident Wladimir Putin grundsätzlich in der Frage einer UN- und ICRC-Beteiligung an einer Evakuierung des Stahlwerks übereingestimmt.



Der weitläufige Azovstal-Komplex ist das letzte Bollwerk organisierten ukrainischen Widerstands in Mariupol. Schätzungsweise 2000 Soldaten und 1000 Zivilisten sollen sich in Bunkern und Tunneln unter der fast vollständig zerstörten Anlage befinden.