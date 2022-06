Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen „Selenskyj wollte nicht hören“: Ukraine verärgert über Kritik von Biden – FDP für schnellere Lieferung deutscher Schützenpanzer

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bis in den Indopazifik aus. „Deshalb haben Länder aus der gesamten Region schnell humanitäre Hilfe für die leidenden Menschen in der Ukraine auf den Weg gebracht, einschließlich lebenswichtiger Beiträge aus Singapur, Thailand, Indien und Vietnam“, sagte Austin in einer Rede beim Shangri-La-Dialog in Singapur am Samstag. Russlands Invasion in die Ukraine zeige, was passiere, „wenn Unterdrücker die Regeln, die uns alle schützen, mit Füßen treten“ und „wenn Großmächte entscheiden, dass ihre imperialen Begierden wichtiger sind als die Rechte ihrer friedlichen Nachbarn“, warnte Austin.

Um einer künftigen „Welt des Chaos und der Unruhe“ zu entgehen, „in der keiner von uns würde leben wollen“, müsse die internationale Gemeinschaft zusammenkommen.