Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Slowakei und Polen arbeiten an Kampfflugzeug-Lieferung für Ukraine – Selenski warnt vor Abbruch der Friedensverhandlungen

Die Nato plant vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in den kommenden Wochen europaweit große Militärübungen. Die Manöver, an denen Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer, Artillerie und gepanzerte Angriffsfahrzeuge beteiligt sind, sollen in Finnland, Polen, Nordmazedonien und entlang der Grenze zwischen Estland und Lettland stattfinden, wie das westliche Militärbündnis mitteilte. Neben den Mitgliedsländern der Nato beteiligen sich über die Joint Expeditionary Force, eine multinationale Eingreiftruppe, daran auch die Nicht-Nato-Staaten Finnland und Schweden, die einen Beitritt erwägen.



„Das Ausmaß des Einsatzes, gepaart mit der Professionalität, Ausbildung und Agilität der britischen Armee, wird eine Aggression in einem Ausmaß abschrecken, das es in diesem Jahrhundert in Europa nicht gegeben hat“, sagte der britische Generalleutnant Ralph Wooddisse laut einer Mitteilung.



Die Übungen beginnen in dieser Woche in Finnland. Dort werden sich Truppen der USA, Großbritanniens, Estlands und Lettlands an der Übung „Arrow“ beteiligen, bei der sie die Zusammenarbeit mit dem finnischen Militär verbessern wollen. Etwa 4500 Soldaten sollen bei dem Manöver „Swift Response“ in Nordmazedonien dabei sein. Dort werden Fallschirmabsprünge und Hubschrauberangriffe geübt. Daran beteiligen sich Streitkräfte aus den USA, Großbritannien, Albanien, Frankreich und Italien.



Im Mai kommen dann 18.000 Nato-Soldaten – etwa aus Großbritannien, Frankreich und Dänemark – bei der Übung „Hedgehog“ entlang der estnisch-lettischen Grenze zum Einsatz. Ende Mai werden sich dann etwa 1000 britische Soldaten Truppen aus elf anderen Ländern für die Übung „Defender“ in Polen anschließen.