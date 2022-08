Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Spanien: Ausrangierte Leopard 2-Panzer für die Ukraine nicht einsatzfähig – London: Russische Schwarzmeerflotte geschwächt

Spanien hält seine aussortierten Leopard-2-Panzer nicht für einsatzfähig. Deshalb könnten sie nicht an die Ukraine abgegeben werden, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles. „Wir schauen uns alle Möglichkeiten an, aber ich kann bereits sagen, dass die Leopard in Saragossa, die schon seit Jahren nicht genutzt wurden, nicht weitergegeben werden können, da sie in einem desolaten Zustand sind." Sie seien sogar eine Gefahr für diejenigen, die sie bedienen würden. Im Juni hatte Robles in einem Zeitungsinterview gesagt, es werde geprüft, die 40 in Deutschland hergestellten Leopard an die Ukraine abzugeben.